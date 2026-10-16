Kocaeli'de bazı eğitim ve spor faaliyetine ara verildi

Kocaeli genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim'de bazı eğitim ve spor faaliyetleri yapılmayacak.

Valiliğin açıklamasına göre, 17-18 Ekim tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde yüz yüze eğitimlere, e-sınav merkezlerindeki sınavlara, tüm özel kurslar ile Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ara verildi.

Halk Eğitim Merkezleri ile belediyelerin Akademi ve KO-MEK gibi yüz yüze eğitim verilen kurslarındaki faaliyetler de durduruldu.

Ayrıca Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu sınavları, iş makineleri kurs ve sınavları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verilen eğitimler yapılmayacak.

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İl şampiyonaları ve yerel lig müsabakaları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamındaki GSB Spor Okulları eğitimlerine de ara verildi.