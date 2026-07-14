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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.


        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kovanağzı, Kerpe, Miço ve Seyrek plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.


        Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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