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        Kocaeli'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin Gaziantep'te yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Kocaeli'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin Gaziantep'te yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'da Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda H.Ö'ye araç ile çarparak ölümüne sebep olan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziantep Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda S.T.S ve T.S. Gaziantep'te yakalandı.

        Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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