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        Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunan 1 zanlı tutuklandı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da sabaha karşı Yeni Cuma Camisi'nin kadınlar bölümü girişinde T.Y. ve Z.Ş.Ü'nün "hayasızca hareketlerde bulunduğunun" tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Şüpheliler hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" ve "ibadethanelere zarar verme" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, T.Y'nin gözaltına alındığı, diğer şüpheli Z.Ş.Ü'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen T.Y'nin tutuklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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