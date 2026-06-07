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        Kocaeli'de dalgıçlar denizde temizlik yaptı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde dip temizliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 10:38 Güncelleme:
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        Kocaeli'de dalgıçlar denizde temizlik yaptı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde dip temizliği gerçekleştirdi.

        Karamürsel Su Sporları ve Dalış Spor Kulübü (KARSAD) ve Karamürsel Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte İzmit Körfezi'ne dalan 30 dalgıç, 10 metre derinliğe kadar yaklaşık 2 bin metrekarelik alandan 400 kilogram atık topladı.

        KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, AA muhabirine, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Denize ait olmayan cisimlerin su altındaki canlıları olumsuz etkilediğini vurgulayan Şirinoğlu, "Denizlerimizi korumalı ve bu duyarlılıkla hareket etmeliyiz. Bu etkinlikte amacımız deniz temizliğinin ne kadar önemli olduğunu halkımıza anlatmak ve göstermekti. Deniz bizler için çok önemli." diye konuştu.

        Dalgıçlardan Samet Sevinç de arkadaşlarıyla yaptıkları temizlik çalışmasında otomobil lastikleri, şişe, plastik, kutular ve avcılık malzemeleri gibi atıkları çıkardıklarını kaydetti.

        Etkinliği takip eden Belediye Başkanı Ahmet Çalık da dalgıçlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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