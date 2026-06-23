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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de "FETÖ'nün eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'de "FETÖ'nün eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Kocaeli'de "FETÖ'nün eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütün Kocaeli'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu tespit edilen 10 eğitim kurumu ile bu kurumların yasa dışı yöneticisi pozisyonundaki 15 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2'si FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari olmak üzere 15 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda para ve eğitim kurumlarıyla ilgili belgeler ele geçirildi.

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