Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 05.08.2026 - 18:10 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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