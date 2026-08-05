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        Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.


        Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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