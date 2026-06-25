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        Kocaeli'de gönüllüler ormanda yangın riskine karşı temizlik yaptı

        Kocaeli Gönüllüsü platformu üyeleri, ormanlık alanda yangın riskine neden olabilecek atıkları temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Kocaeli'de gönüllüler ormanda yangın riskine karşı temizlik yaptı

        Kocaeli Gönüllüsü platformu üyeleri, ormanlık alanda yangın riskine neden olabilecek atıkları temizledi.


        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar, çevredeki atık ve çöpleri topladı.

        Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, gazetecilere, Kocaeli Gönüllüsü hareketi olarak orman yangınlarına dikkati çekmek için çevre temizliği başlattıklarını söyledi.

        Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 95'inin insan kaynaklı çıktığını belirten Yamak, "Yangınların yaklaşık yüzde 5'i doğal yolla çıkıyor. Yangınları engellemek için piknik, yeşil ve orman alanlarında mercek etkisi yapan materyalleri topluyoruz. Etkinlikle, kentimize ve toplumumuza bu konudaki hassasiyetimizi hatırlatmak istiyoruz çünkü yangınlarla ağaçlarımızı ve insanlarımızı kaybedebiliyoruz. Doğaya sahip çıkmak zorundayız. Burada gençler ve çocuklar var. Onlara daha yeşil bir dünya teslim etmek için bugün buradayız." diye konuştu.

        Faaliyete çocuklarıyla katılan Serdar Şimşek de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için burada olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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