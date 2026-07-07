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        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 37 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 37 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası bulunan H.M'yi (30) İzmit ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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