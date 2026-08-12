Kocaeli'de huzurevi sakinleri İzmit Körfezi turuna katıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde huzurevi sakinleri için İzmit Körfezi turu düzenlendi.

Körfez Kent Konseyi öncülüğünde Körfez Belediyesi desteğiyle Tütünçiftlik İskelesi'nden vapurla denize açılan katılımcılara çeşitli ikramlıklar sunuldu.

Tur boyunca İzmit Körfezi manzarasını izleyen huzurevi sakinleri, müzik eşliğinde sohbet ederek keyifli anlar yaşadı.

Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal, gazetecilere, konseyin amacının insanlara dokunmak ve toplumun her kesimiyle gönül köprüleri kurmak olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü olmaya çalıştıklarını dile getiren Önal, "Büyüklerimize dokunmak, onlarla aynı sofrayı paylaşmak, sohbet etmek ve gönüllerini almak bambaşka bir duygu. Onların yüzündeki mutluluğu görmek ve dualarını almak bizim için en büyük kazanım oldu." şeklinde konuştu.

REKLAM

Etkinliğe Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı.