Kocaeli'de itfaiye ekipleri olası yangınlara karşı teyakkuzda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası orman yangınlarına karşı tüm ekipleriyle teyakkuzda bulunuyor.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin dört bir yanında konuşlanan itfaiye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev yapıyor.





İtfaiye, 19 profesyonel ve 5 gönüllü itfaiye istasyonuyla olası yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor. Yaz aylarında özellikle ormanlık alanlarda artan risklere karşı hazırlıklar en üst seviyede tutulurken, kentte 646 personel, 127 araç ve 24 istasyonla kesintisiz hizmet veriliyor.



Ekipler, yalnızca yangınlarda değil, trafik kazaları, su baskınları, mahsur kalma ve arama kurtarma gibi birçok acil durumda da görev alıyor.





Ayrıca aktif görev yapan 130 gönüllü itfaiyeci de olası afetlerde profesyonel ekiplere destek sağlıyor.





İtfaiye geçen yıl 13 bin 585 olaya müdahale etti. Ekipler, 2025 yılında 8 bin 42 önleme ve denetim çalışması gerçekleştirdi.





Toplumda afet bilincini artırma hedefi doğrultusunda geçen yıl 27 bin 251 kişiye eğitim verilirken, okul ve çeşitli kurumlarda tatbikatlar yapıldı.



