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        Kocaeli'de kıyı şeritlerinden 10 ton atık toplandı

        Kocaeli'de kıyı şeritlerinde yürütülen temizlik çalışmalarında yıl başından bu yana 10 ton atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Kocaeli'de kıyı şeritlerinden 10 ton atık toplandı

        Kocaeli'de kıyı şeritlerinde yürütülen temizlik çalışmalarında yıl başından bu yana 10 ton atık toplandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gemi ve insan kaynaklı atıklar düzenli temizlenerek deniz ekosisteminin korunması ve kıyıların gelecek nesillere temiz, yaşanabilir bırakılması için çalışmalar devam ediyor.

        Bu doğrultuda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı "Mavi Takım" ekiplerince kıyılarda biriken atıklar toplanıyor.

        Temizlik çalışmalarında bu yıl 6 bin 893 kilogramı geri dönüştürülebilir olmak üzere 10 bin 82 kilogram atık deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

        Geri dönüştürülebilen atıklar türlerine göre ayrıştırılıp poşetlenerek çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş'ye (İZAYDAŞ) nakledildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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