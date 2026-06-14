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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

        Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

        Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

        Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira ceza uygulandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası kesti.


        Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

        Araçta bulunan yolcuya da aynı kanunun ilgili maddesi gereğince 3 bin 870 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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