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        Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı.

        İhbar üzerine, bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Öte yandan, daha önce başka bir yangında hasar aldığı için bölgeye park edilen bir çekici tır da çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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