Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı.
İhbar üzerine, bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, daha önce başka bir yangında hasar aldığı için bölgeye park edilen bir çekici tır da çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
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