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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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