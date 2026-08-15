Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Giriş: 15.08.2026 - 14:29 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Hürriyet Mahallesi'ndeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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