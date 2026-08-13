Kocaeli'de otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

Öte yandan, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı.

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