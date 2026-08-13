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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

        Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde önceki gün, S.D'nin kullandığı otomobil A.K'ye (17) çarptı.

        Kazada yaralanan A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen A.K'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        Öte yandan, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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