Kocaeli'de otomobilin çarptığı genç kız yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde önceki gün, S.D'nin kullandığı otomobil A.K'ye (17) çarptı.
Kazada yaralanan A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen A.K'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Öte yandan, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı.
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