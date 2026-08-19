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        Kocaeli'de otomobilin merdiven boşluğuna düştüğü kaza kamerada

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir binanın merdiven boşluğuna düştüğü kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Kocaeli'de otomobilin merdiven boşluğuna düştüğü kaza kamerada

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir binanın merdiven boşluğuna düştüğü kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Dün Tuzla Caddesi'nde seyreden Ü.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen 2 kişinin yakınından geçen otomobil, bir binanın merdiven boşluğuna düştü.

        Kazada yaralanan sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobilin yolda hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayanın yakınından geçmesi, binanın merdiven boşluğuna düşmesi ve sürücünün araç içerisinden çıkarak kaldırıma uzanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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