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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de silah süsü verdiği penseyle otobüs şoförünü tehdit eden zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'de silah süsü verdiği penseyle otobüs şoförünü tehdit eden zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde tartıştığı şoförü penseyi silah gibi göstererek tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Kocaeli'de silah süsü verdiği penseyle otobüs şoförünü tehdit eden zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde tartıştığı şoförü penseyi silah gibi göstererek tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Kocaeli'de yolcu terörü, yılların emektar şoförüne silahlı tehdit ve küfür yağmuru" başlıklı haberlere konu olan olaya ilişkin çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede, Körfez Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde meydana gelen olayda, penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden şüphelinin S.D. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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