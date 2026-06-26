Kocaeli'de "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de markete ve kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'de markete ve kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darıca ilçesindeki markete ve kuyumcuya farklı tarihlerde yapılan "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.A. (16), M.E.D. (17), F.A. (17), N.K.G. (19) ve F.H.G. (18) Darıca'da yakalandı.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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