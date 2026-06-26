Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de markete ve kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Kocaeli'de "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de markete ve kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darıca ilçesindeki markete ve kuyumcuya farklı tarihlerde yapılan "silahla tehdit" ve "yağma" olaylarına ilişkin operasyon düzenlendi.

        Operasyonda M.A. (16), M.E.D. (17), F.A. (17), N.K.G. (19) ve F.H.G. (18) Darıca'da yakalandı.

        Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor

        Benzer Haberler

        7 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin Dilovası Belediyesi'nden 7 tutuk...
        7 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin Dilovası Belediyesi'nden 7 tutuk...
        Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı beraat etti
        Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı beraat etti
        Açık havada tiyatro resitali sunup sertifikalarını aldılar
        Açık havada tiyatro resitali sunup sertifikalarını aldılar
        Yüzde 75 hibeyle tarlada verim arttı, üreticinin yüzü güldü
        Yüzde 75 hibeyle tarlada verim arttı, üreticinin yüzü güldü
        Kartepe'nin yeni spor kompleksi Acısu Mahallesi'nde yükseliyor
        Kartepe'nin yeni spor kompleksi Acısu Mahallesi'nde yükseliyor
        Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarında dijital dönem başladı
        Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarında dijital dönem başladı