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        Kocaeli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 23:50 Güncelleme:
        Kocaeli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.K. ve S.K'nin silahla ateş ettiği Y.B, B.B. ile yoldan geçtiği sırada vurulduğu değerlendirilen M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Ekipler, kaçan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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