Kocaeli'de sosyal medya paylaşımı nedeniyle adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliyede görevli bir personelin sosyal medya paylaşımıyla ilgili disiplin soruşturması başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliyede görevli bir personelin sosyal medya paylaşımıyla ilgili disiplin soruşturması başlatıldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan bir videoda adliye personelinin vatandaşlara yönelik kamu hizmeti etiği ve devlet memuru vakarına aykırı ifadeler kullandığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, adalet teşkilatının temel amacının vatandaşlara saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde hizmet sunmak olduğu vurgulanarak, meslek ilkelerine aykırı davrandığı değerlendirilen personel hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.
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