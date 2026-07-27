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        Kocaeli'de tıbbi ve aromatik bitki üretiminde 41 türün hasadı yapıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında yürüttüğü Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında bu yıl 41 bitkinin hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Kocaeli'de tıbbi ve aromatik bitki üretiminde 41 türün hasadı yapıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında yürüttüğü Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında bu yıl 41 bitkinin hasadı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen projeyle, katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılması ve alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arslanbey Yerleşkesi'nde bulunan 100 dönümlük AR-GE ve Üretim Sahası'nda yürütülen çalışmalarda biberiye, kekik, melisa, nane ve lavantanın da aralarında bulunduğu 41 tıbbi ve aromatik bitki hasat edildi.

        Arslanbey'de kurulan AR-GE sahası ve Bitki Müzesi, öğrenciler, akademisyenler ve üreticiler için uygulama alanı olarak kullanılırken, Türkiye'nin farklı illerinden kamu kurumlarının ve sektörün temsilcileri, merkezi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor.

        AR-GE sahasında yetiştirilen 41 bitki türünün iklim, toprak yapısı ve bölgesel koşullara uyum süreçleri bilimsel yöntemlerle takip edilerek kayıt altına alınıyor.

        Hasadı kadın çalışanlar tarafından gerçekleştirilen bitkiler, Büyükşehir Belediyesi iştiraki SEKA Park AŞ'nin distilasyon tesisinde işleniyor. Buhar distilasyonu yöntemiyle uçucu yağ ve hidrosol elde edilen bitkiler, kurutma, ayıklama ve soğuk sıkım işlemlerinin ardından katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

        İşlenen tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, hidrosoller ve diğer doğal içerikler ise Ormanya markası altında aromatik ve kozmetik ürünlerde kullanılıyor.

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