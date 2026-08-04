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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.


        Kartepe'de 3 adrese düzenlenen operasyonlarda, 119 kök Hint keneviri, 730 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 hassas terazi ele geçirildi.


        Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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