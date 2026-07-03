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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Karamürsel'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 1 zanlı gözaltına alındı.


        Adreste yapılan aramalarda 66 kök kenevir, 10 gram skunk, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 15 mermi, havalı tabanca, kılıç ve pala ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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