Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları" ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 kilo 750 gram esrar ile 1 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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