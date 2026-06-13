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        Kocaeli'de "Vahşi Batı" tutkunları bir araya geldi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oluşturulan kovboy kasabasını ziyaret edenler, "Vahşi Batı" filmlerini andıran kıyafetler ve aksesuarlarla zamanda yolculuğa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Kocaeli'de "Vahşi Batı" tutkunları bir araya geldi

        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde oluşturulan kovboy kasabasını ziyaret edenler, "Vahşi Batı" filmlerini andıran kıyafetler ve aksesuarlarla zamanda yolculuğa çıktı.

        Kocaeli Üniversitesi Uygulama Oteli'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen "Çizgi Roman ve Western Grubu" üyeleri, kovboylardan çizgi roman karakterlerine kadar farklı kostümleriyle ziyaretçilere görsel şölen sundu.

        Etkinlik alanında çocuklar ve fotoğraf tutkunları, kahramanlarla fotoğraf çektirdi.

        Gün boyu devam eden organizasyonda ziyaretçiler, kovboy kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

        Grubun kurucusu Gökhan Bingöl, sosyal medya üzerinden kurdukları grupta Türkiye’nin birçok kentinden üyelerin bulunduğunu söyledi.

        Yurt dışında da çeşitli etkinliklere katıldıklarını belirten Bingöl, hobilerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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