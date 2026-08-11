Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de yağ fabrikasının neden olduğu kokuya ilişkin işlem yapıldı

        Kocaeli'de yağ fabrikasının neden olduğu kokuya ilişkin işlem yapıldı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren yağ fabrikasından kaynaklandığı belirtilen koku emisyonlarına ilişkin idari ve cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Kocaeli'de yağ fabrikasının neden olduğu kokuya ilişkin işlem yapıldı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren yağ fabrikasından kaynaklandığı belirtilen koku emisyonlarına ilişkin idari ve cezai işlem uygulandı.

        Dilovası Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikadan kaynaklanan koku şikayetleri üzerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince saha inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirildi.

        Çalışmalar sonucu düzenlenen tutanak ve raporlar yetkili kurumlara iletildi.

        Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından ilgili mevzuat kapsamında idari ve cezai işlem uygulandı.

        Çalışmalara Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının da destek verdiği belirtildi.

        İnceleme ve cezai işlemin ardından koku kaynağının sahadan tamamen uzaklaştırıldığı ve sorunun kontrol altına alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, belediyenin doğrudan idari yaptırım yetkisinin bulunmadığı durumlarda da ekiplerin tespit ve takip çalışmalarını sürdürdüğü, elde edilen bulgu ve raporların yetkili kurumlara iletildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Trump İran'dan tazminat talep etti
        Trump İran'dan tazminat talep etti
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        3 bölge için sağanak, 2 bölge için fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak, 2 bölge için fırtına uyarısı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        Dilekleri balıklar yedi!
        Dilekleri balıklar yedi!
        Çalışmak istemeyenin yardımı kesilir
        Çalışmak istemeyenin yardımı kesilir
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Lukaku bitti bitiyor!
        Lukaku bitti bitiyor!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama

        Benzer Haberler

        Yüksekten düşen liman vinci operatörü yaralandı
        Yüksekten düşen liman vinci operatörü yaralandı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Lütfü Türkkan'ın fabrikasına milyonluk kötü koku cezası İlçeyi bezdiren köt...
        Lütfü Türkkan'ın fabrikasına milyonluk kötü koku cezası İlçeyi bezdiren köt...
        Kadın eli değdi, Başiskele'de emek festivale dönüştü
        Kadın eli değdi, Başiskele'de emek festivale dönüştü
        İzmit merkezde elektrik panosu yangını
        İzmit merkezde elektrik panosu yangını
        Kocaeli'de organize suç örgütü operasyonunun firari şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de organize suç örgütü operasyonunun firari şüphelisi tutuklandı