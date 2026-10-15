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        Kocaeli'de yağış miktarı bazı bölgelerde 200 kilogramı aştı

        Kocaeli'de etkili olan sağanakta metrekareye düşen yağış miktarı bazı bölgelerde 200 kilogramın üzerine çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Kocaeli'de yağış miktarı bazı bölgelerde 200 kilogramı aştı

        Kocaeli'de etkili olan sağanakta metrekareye düşen yağış miktarı bazı bölgelerde 200 kilogramın üzerine çıktı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14 Ekim saat 21.30 ile 15 Ekim saat 17.00 arasında etkili olan sağanakta kent genelinde metrekareye düşen ortalama yağış miktarının 96,3 kilogram olarak ölçüldüğü belirtildi.

        Ekim ayının uzun yıllar yağış ortalamasının yaklaşık 85-90 kilogram seviyesinde bulunduğu aktarılan açıklamada, Kartepe'de kaydedilen yağışın bu miktarın 2,4 katına çıkarak 214,9 kilogram, Başiskele'de ise 2,2 katına ulaşarak 197,8 kilogram olduğu kaydedildi.

        Açıklamada Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü, kent genelindeki müdahale çalışmalarında 3 bin 16 personel ile 954 aracın görev yaptığı ifade edildi.

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        - Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Ekiplerin, su baskınlarına müdahale, mahsur kalan kişilerin kurtarılması, riskli bölgelerde güvenlik önlemlerinin alınması ve ulaşıma kapanan yolların yeniden açılması için çalışma yürüttüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yuvacık Barajı yolunda meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ve A Takımı ekipleri, 24 vatandaşı güvenli şekilde tahliye etti. Seymen Battı Çıktı mevkisinde su baskını nedeniyle mahsur kalan 4 vatandaş kurtarılırken, Çuhane Deresi'nin Ford servisi önünde mahsur kalan 15 çalışan bot yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı. Gebze'nin Mudarlı Mahallesi'nde dere taşması sonucu mahsur kalan 3 vatandaş kurtarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Başiskele Sahil Yolu'nda gebe hasta taşıyan ambulansın mahsur kalması üzerine bölgeye UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasta ve sağlık personelinden oluşan 4 kişinin tahliyesi tamamlandı."

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        Açıklamada, yoğun yağış sürecinde İSU Genel Müdürlüğüne 1833 yağmur suyu talep kaydı, İtfaiye Dairesi Başkanlığına ise 650 olay ve ihbar kaydı ulaştığı bilgisine yer verildi.

        Öte yandan Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'e kadar uzatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kentte bugün gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik yasağın bugün saat 23.59'dan yarın saat 08.00'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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