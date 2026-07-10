Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de yeğeni tarafından bıçakla öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

        Kocaeli'de yeğeni tarafından bıçakla öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğeni tarafından bıçakla öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Kocaeli'de yeğeni tarafından bıçakla öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğeni tarafından bıçakla öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kavaklı Mahallesi'nde dün yeğeni tarafından bıçakla öldürülen İbrahim K. için Kavaklı Camisi'nde tören düzenlendi.

        İbrahim K'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

        - Olay

        Namık Kemal Caddesi'nde dün, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeğeni E.K. tarafından bıçaklanan İbrahim K. müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

        E.K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Konya'nın zümrütü!
        Konya'nın zümrütü!
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"

        Benzer Haberler

        Yeğeni tarafından pala ile öldürülen dayı toprağa verildi
        Yeğeni tarafından pala ile öldürülen dayı toprağa verildi
        Kocaeli'de aranan 2 hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
        Kocaeli'de aranan 2 hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
        Yeğeni tarafından pala ile öldürülen adam toprağa verildi
        Yeğeni tarafından pala ile öldürülen adam toprağa verildi
        Gölcük Halıdere'de 3 sokakta parke çalışması tamamlandı
        Gölcük Halıdere'de 3 sokakta parke çalışması tamamlandı
        Trafikte tartıştıkları kişiyi sopayla dövdüler: 4 gözaltı
        Trafikte tartıştıkları kişiyi sopayla dövdüler: 4 gözaltı
        Lavanta kokuları eşliğinde hasat yaptılar
        Lavanta kokuları eşliğinde hasat yaptılar