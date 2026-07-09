Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de yeğeni tarafından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Kocaeli'de yeğeni tarafından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğeni tarafından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Kocaeli'de yeğeni tarafından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğeni tarafından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde İbrahim K. (55) ile yeğeni E.K. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesiyle E.K, İbrahim K'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli E.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!

        Benzer Haberler

        Tartıştığı amcasını palayla öldürdü
        Tartıştığı amcasını palayla öldürdü
        19 yıl önce doğurduğu bebeğini çöpe atmıştı: Mahkemede "Hatırlamıyorum" diy...
        19 yıl önce doğurduğu bebeğini çöpe atmıştı: Mahkemede "Hatırlamıyorum" diy...
        Dayısını palayla öldürdü; ayağından vurularak yakalandı
        Dayısını palayla öldürdü; ayağından vurularak yakalandı
        Kadınların yapay zeka ve teknoloji alanındaki yenilikçi projeleri vitrine ç...
        Kadınların yapay zeka ve teknoloji alanındaki yenilikçi projeleri vitrine ç...
        Kocaeli'de haziran ayında 4 organize suç çetesi çökertildi
        Kocaeli'de haziran ayında 4 organize suç çetesi çökertildi
        Konaklama tesisinde havuza düşen Seyit öldü
        Konaklama tesisinde havuza düşen Seyit öldü