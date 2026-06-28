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        Kocaeli'de yön tabelasına çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanın yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Kocaeli'de yön tabelasına çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanın yön tabelası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Murat B. idaresindeki 41 HN 882 plakalı panelvan, D-100 kara yolu Ankara istikameti Sapanca Yolu Caddesi ayrımında, yön tabelasının metal direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, araçtaki babası Hüseyin B. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Hüseyin B, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bir süre yan yoldan sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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