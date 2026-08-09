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        Kocaeli'deki dereler kano tutkunlarının yeni rotası oldu

        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Sarısu ve Seyrek dereleri, yaz aylarında kano tutkunlarının ilgi gösterdiği rota haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Kocaeli'deki dereler kano tutkunlarının yeni rotası oldu

        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Sarısu ve Seyrek dereleri, yaz aylarında kano tutkunlarının ilgi gösterdiği rota haline geldi.

        Karadeniz kıyısına ulaşan Sarısu ve Seyrek dereleri, sakin su yapısı ve çevresindeki doğal yaşamıyla özellikle yaz sezonunda kano turlarına ev sahipliği yapıyor.

        Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, sazlıklar ve orman dokusu arasında kürek çekerken bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.

        Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar düzenlenen turlarda her yaştan katılımcılar, kuş sesleri eşliğinde dere boyunca ilerleyerek unutulmaz deneyim yaşıyor.

        Kano rotaları, yalnızca spor ve doğa tutkunlarını değil, fotoğrafçılar ile şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenleri de Kandıra'ya çekiyor.

        Dere boyunca uzanan yeşil koridor, sazlık alanlar ve Karadeniz'e açılan doğal manzara, farklı bir görsel atmosfer sunuyor.

        Son yıllarda kano sporuna artan ilgi, Kandıra'nın deniz turizminin yanı sıra doğa ve macera turizmi potansiyelinin de öne çıkmasına katkı sağlıyor.

        Kano etkinlikleri sayesinde ilçeye gelen günübirlik ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, bölgedeki işletmeler de hareketlilikten olumlu etkileniyor.

        - "Kandıra'da kano yapılabilecek çok sayıda rota bulunuyor"

        Kandrow Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, AA muhabirine, Kandıra'da kano turları düzenleme fikrinin, yıllardır bölgedeki kıyıları ve iç suları keşfederken oluştuğunu belirterek, bu güzellikleri daha çok insanla buluşturma isteğiyle harekete geçtiğini söyledi.

        Kano sporuna ilginin son yıllarda arttığını belirten Cömert, özellikle taşınabilir şişme kanoların yaygınlaşmasıyla insanların bireysel olarak da bu sporu yapmaya başladığını kaydetti.

        Cömert, Kandıra'daki Seyrek ve Sarısu gibi durgun suların da bu ilginin artmasına katkı sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Kandıra'da kano yapılabilecek çok sayıda rota bulunuyor. Bunların bir kısmı karadan ulaşılamayan bakir koylardan oluşuyor. Bu koylara güvenli şekilde ulaşabilen tek araç neredeyse kano. Kanolarımız sığ sularda rahatlıkla ilerleyebildiği için ziyaretçiler bu doğal alanları keşfedebiliyor."

        Ekip ve ekipman hazırlıklarının ardından bu yıl itibarıyla Kandıra'da kano turları düzenlemeye başladıklarını anlatan Cömert, "Nisan ayında başladığımız turlar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1500 kişiyi ağırladık. Misafirlerimiz ağırlıklı olarak İstanbul, Sakarya, Eskişehir ve Ankara'dan geliyor. Katılımcılar kano yaparken ördek, kaz, su samuru, su kaplumbağası gibi birçok canlıyı doğal ortamında gözlemleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Kandıra turizmine yaz sezonu dışında da hareketlilik kazandırmayı hedefliyoruz"

        Cömert, tur öncesinde katılımcılara yaklaşık 20 dakikalık teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini belirterek, ardından başlayan kano turunun ortalama 60-70 dakika sürdüğü bilgisini verdi.

        Turları kasım ayının ortalarına kadar sürdürmeyi planladıklarını dile getiren Cömert, "İlkbahar ve sonbahar aylarında da bölge farklı doğal güzellikler sunuyor." dedi.

        Cömert, Kandıra'nın turizm sezonunun 2-3 ayla sınırlı kaldığına işaret ederek, "Kano turları sayesinde bu süreyi 7-8 aya çıkarmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Nisan ve mayıs aylarında denize girilemese de kano yapılabiliyor. Aynı şekilde eylül, ekim ve kasım aylarında da hava koşulları elverdiği sürece turlar devam edebiliyor. Böylece Kandıra turizmine yaz sezonu dışında da hareketlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Herkesin bu doğal güzellikleri görmesini istiyoruz. En büyük dileğimiz ise bölgenin temiz kalması ve doğanın korunması." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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