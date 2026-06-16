Kocaeli'deki kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün cip ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Tuzla Caddesi'nde meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çetin Uzunoğlu (55), kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Uzunoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti Ali Rıza Cansu Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.



Bu arada, kazada yaralanan M.C. ile A.C'nin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'nde dün Uzunoğlu'nun kullandığı 20 F 8468 plakalı otomobil, M.G.B. idaresindeki 34 PRD 488 plakalı ciple çarpışmış, kazada Uzunoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan M.C. ve A.C. yaralanmıştı.

