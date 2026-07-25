Kocaeli'deki yüzme kursları boğulma riskine karşı bilinçli yüzücüler yetiştiriyor

SEFA TETİK - Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesince çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlenen yüzme kursları, katılımcılara yüzme becerisi kazandırmanın yanı sıra su güvenliği konusunda bilinç oluşturularak boğulma riskinin azaltılmasına katkı sağlıyor.



Karadeniz ve Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan kentte, yaz aylarında su aktivitelerinin artması dolayısıyla güvenli yüzme bilinci de daha fazla önem kazanıyor.



Bu kapsamda İzmit Vinsan Tesisleri'nde haftanın 6 günü düzenlenen yüzme kurslarında çocuklar ve yetişkinler, profesyonel eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor.



Derslerde katılımcılar, temel yüzme tekniklerini öğrenmenin yanı sıra suda güvenli hareket etme, su kaynaklı risklerini doğru değerlendirme ve güvenli yüzme kuralları konusunda da bilinçlendiriliyor.



Çocuklara erken yaşta yüzme becerisi kazandırmayı ve yetişkinlerin de suya hakimiyetini artırmayı amaçlayan eğitimlerle suyun oluşturabileceği risklerin farkında olan bilinçli yüzücüler yetiştirilmesi hedefleniyor.



- "Boğulma vakalarını en aza indirmeye çalışıyoruz"



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları Başiskele İlçe Koordinatörü Emirhan Bahar, AA muhabirine, yüzme kurslarındaki temel amaçlarının sporu tabana yaymak ve başta çocuklar olmak üzere herkesin yüzmeyi öğrenmesini sağlamak olduğunu söyledi.



Yüzme eğitimi alanların, boğulma riskinin azaldığını belirten Bahar, genç yaşta su korkusunu yenen bireylerin yetişkinlikte havuz ve denizde özgüvenli olduğunu kaydetti.



Bahar, yüzme eğitiminin yanı sıra kursiyerlere deniz ve havuzdaki olası riskleri azaltmak adına bilgiler verdiklerini anlatarak, "Tehlikeli bölgelerde suya girmemelerini, boğulma tehlikesi arz eden yerlerden kaçınmalarını derslerimizin başından sonuna kadar anlatıyoruz. Şu anda 700 kişiye hizmet veriyoruz. Yaz döneminde yedeklerimizle bu sayı 1000 kişiye kadar ulaşıyor. Haftanın 6 günü burada eğitimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.



Kocaeli'nin hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e kıyısı bulunduğunu anımsatan Bahar, "Vatandaşlarımız özellikle hafta sonları kentin Karadeniz kıyılarına yüzmeye gidiyor. Karadeniz sahil şeridi bazı günlerde tehlikeli olabiliyor. Burada yürüttüğümüz eğitimlerle boğulma vakalarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Tesisimizde 6 yaş ve üzerindeki her yaştan bireye eğitim veriyoruz. Kurs programını, öğrencilerin 3 aylık eğitim süresince haftada iki gün derse katılacağı şekilde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bahar, gelişim çağındaki çocukların yüzme sayesinde fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini geliştirdiğini, yüzme öğrenen çocukların özgüven açısından daha avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.

