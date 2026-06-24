Kocaeli'den kısa kısa

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı dolayısıyla gösteri uçuşu yapacak.



İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Bu kapsamda yapılacak SOLOTÜRK gösteri uçuşu, 28 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Sekapark Uçurtma Tepesi'nden izlenecek.



- Karamürsel Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi



Karamürsel Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni yapıldı.



Okul Müdürü Hasan Dalkıran, programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Okul birincisi Selmin Ayşe Güler, ikincisi Rananur Kaya, üçüncüsü Sedef Eylül Kobak'a protokol üyelerince ödülleri takdim edildi.



Güler'in okulun yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.



Programa, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

