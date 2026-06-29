Kocaeli'den kısa kısa

Başiskele Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde "Gazze Günleri" etkinliği düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahilde gerçekleştirilen etkinlikte kurulan stantlarda el emeği ürünler, yiyecek ve içecekler Gazze yararına satışa sunuldu.



Vatandaşlar alışveriş yaparak kampanyaya destek verirken, çocuklar için çeşitli atölye ve etkinlikler de yapıldı. Elde edilen gelirin Gazze'ye ulaştırılacağı bildirildi.



Programda Gazze'de hayatını kaybeden çocukları simgelemek adına onlarca ayakkabı yan yana dizildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gazze'nin insani bir mesele olduğunu belirterek, Filistin halkına desteğin süreceğini ifade etti.



- Gölcük'te spor yatırımının hafriyat çalışması başladı



Gölcük Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak "Çok Amaçlı Kapalı Spor Kompleksi ve 5 Kulvarlı Kapalı Yüzme Havuzu" projesinde hafriyat çalışmalarına başlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzağaç Mahallesi'nde inşa edilecek 5 bin 400 metrekarelik proje, ilçenin spor altyapısını modern standartlara taşıyacak.



Tesis inşaatı yaklaşık 450 günde tamamlanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, geleceğin sporcularını yetiştirecek ve güçlü bir spor altyapısına kavuşulmasını sağlayacak yatırımın hayırlı olmasını diledi.

