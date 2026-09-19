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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde "Mesleki İstihdam Projeleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde "Mesleki İstihdam Projeleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        MÜSİAD Kocaeli'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin mesleki eğitimden iş hayatına geçişini kolaylaştırmak ve iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

        Bu kapsamda MÜSİAD Kocaeli üyesi işletmeler aracılığıyla 500 genç için istihdam ve staj imkanı oluşturulması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Kocaeli Başkanı İzzet Tanrıkulu, eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasındaki geçişin önemine değindi.

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        Tanrıkulu, lise çağından itibaren öğrencilerin iş dünyasıyla daha fazla temas kurmasının mesleki gelişim açısından önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizi iş hayatına daha erken adapte etmemiz gerekiyor. Bizler de iş dünyasındaki tecrübelerimizi onlarla paylaşarak gençlerimizin dinamizmini daha güçlü kazanımlara dönüştürebiliriz." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da eğitim sürecinin yalnızca akademik başarı ve sınav sonuçlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini uygun alanlara yönlendirmenin önemini vurguladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Şeref Bölükbaşoğlu, toplantıda, mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

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        - MHP Karamürsel İlçe Başkanlığında yeni katılan üyelere rozet takıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamürsel İlçe Başkanlığında yeni katılan üyelere rozet takıldı.

        İlçe binasında düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Enes Emengen, MHP'nin Kocaeli'deki tüm ilçelerde aktif faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Emengen, partiye yeni katılan her üyenin kıymetli olduğunu belirterek, katılımların hayırlı olmasını diledi.

        İlçe Başkanı Hüseyin Parlak da partiye yeni katılan üyeleri aralarında görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Partiye yeni katılan üyelere rozetlerini Emengen ve Parlak taktı.

        Törene, partinin il ve ilçe yönetimi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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