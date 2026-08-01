Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 5 plajda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle tüm plajlarda 5 plajda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Giriş: 01.08.2026 - 12:33 Güncelleme:
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle tüm plajlarda 5 plajda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor.
Bu sebeple Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum ve Sarısu sahillerinde denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
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