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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 5 plajda denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle tüm plajlarda 5 plajda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 5 plajda denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle tüm plajlarda 5 plajda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor.

        Bu sebeple Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum ve Sarısu sahillerinde denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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