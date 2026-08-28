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        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girilmesi yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girilmesi yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu bildirildi.

        Elverişsiz şartlar sebebiyle bugün ve yarın ilçedeki tüm sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, yasağa uyulması istendi.

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