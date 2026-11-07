Kocaeli'nin ulaşım teknolojileri Barcelona'da sergilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Barcelona’da düzenlenen Smart City Expo World Congress 2026’da akıllı ulaşım projelerini uluslararası katılımcılara tanıttı. Robot gösterisi ve teknolojik uygulamalarıyla dikkat çeken UlaşımPark standında, Kocaeli’nin ulaşım vizyonu ve raylı sistemlerde dijital ikiz projesi de tanıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik alanında hayata geçirdiği çalışmaları uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ediyor. Bu doğrultuda büyükşehir iştiraki UlaşımPark A.Ş., 35 Kasım tarihleri arasında Fira Barcelona Gran Via Fuar Merkezi’nde düzenlenen Smart City Expo World Congress 2026’ya katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden yerel yönetimleri, teknoloji şirketlerini ve sektör temsilcilerini buluşturan fuarda UlaşımPark standı, önemli isimleri ağırladı.

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Robot gösterisi ziyaretçilerin ilgisini çekti

Akıllı şehirler, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir mobilite alanındaki yeniliklerin ele alındığı fuarda UlaşımPark, teknoloji odaklı projeleriyle dikkat çekti. Özellikle stantta gerçekleştirilen robot gösterisi, fuarın ilk gününden itibaren ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. UlaşımPark, raylı sistemlerde dijital ikiz projesi başta olmak üzere toplu ulaşımda geliştirdiği teknolojik uygulamaları ve geleceğe yönelik çalışmalarını uluslararası sektör temsilcilerine tanıttı.

Başkonsolos ve ticaret ataşesinden ziyaret

Barcelona Başkonsolosu Ulaş Soylu ve Ticaret Ataşesi Gökçen Güliz Dökmeci Aşkın, fuar kapsamında UlaşımPark standını ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehircilik ve ulaşım alanındaki projeleri, teknolojik yatırımları ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı da fuarın ilk gününde standı ziyaret ederek UlaşımPark’ın çalışmalarını değerlendirdi.

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"Yeni vizyonlar ortaya koyuyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Başkan Tahir Büyükakın’ın liderliğinde ulaşım alanında yeni vizyonlar ortaya koyduklarını belirterek, "Kocaeli’de toplu ulaşımı yalnızca bir hizmet alanı olarak görmüyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle ulaşım sistemlerimizi daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Uluslararası organizasyonlara katılarak şehrimizde hayata geçirdiğimiz projeleri dünya ile paylaşma fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplu ulaşım teknolojilerini şehre uyguluyoruz"

Eylül ayında Berlin’de düzenlenen InnoTrans 2026 Fuarı’na da katıldıklarını hatırlatan Baraçlı, "Berlin’in ardından Barcelona’da da Kocaeli’nin ulaşım alanındaki birikimini tanıtıyoruz. Her iki fuarda da simülatörlerimiz, raylı sistem uygulamalarımız ve araç iyileştirme robotlarımızla yer aldık. UlaşımPark’ı yalnızca toplu taşıma hizmeti sunan bir şirket olarak değil, ulaşım teknolojilerini geliştiren ve bu teknolojileri şehrimize uygulayan güçlü bir marka olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki süreçte de büyükşehir belediyemizin tüm iştirakleriyle Kocaeli’mizi ve ülkemizi dünyanın farklı noktalarında tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.