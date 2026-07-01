Kocaelispor, Alman futbolcu Makana Baku'yu kadrosuna kattı

Kocaelispor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Alman futbolcu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Makana Baku arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi. Baku, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Atromitos'ta geçen sezon kupa dahil 40 maçta sahaya çıktı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 13 gol attı.

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