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        Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza hoş geldin Tanguy Zoukrou. Futbolcu Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'nun kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonuna tescilli Young Boys ile mutabakata varılmış olup futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Zoukrou, geçen sezon Young Boys ile 24 maça çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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