Kocaelispor, Gonçalo Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli futbolcu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Giriş: 19.08.2026 - 21:59 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli futbolcu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sousa'nın geçici transferi konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Futbolcuyla 2026-2027 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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