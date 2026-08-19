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        Kocaelispor, Gonçalo Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli futbolcu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Kocaelispor, Gonçalo Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli futbolcu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sousa'nın geçici transferi konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Futbolcuyla 2026-2027 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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