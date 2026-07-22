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        Kocaelispor, Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Kocaelispor, geçen sezon formasını giyen Angolalı orta saha oyuncusu Manuel Luis Da Silva Cafumana'yla (Show) 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Kocaelispor, Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Kocaelispor, geçen sezon formasını giyen Angolalı orta saha oyuncusu Manuel Luis Da Silva Cafumana'yla (Show) 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamasında, "Şov kaldığı yerden devam ediyor. Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Bonservisi İsrail ekibi Maccabi Haifa'da bulunan ve geçen sezon Kocaelispor'da kiralık forma giyen Show, yeşil siyahlı kulüpte 32 maça çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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