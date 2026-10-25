Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Otoyolda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı

        Otoyolda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı

        – KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde TEM otoyolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2026 - 00:45 Güncelleme:
        Otoyolda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı

        – KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde TEM otoyolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolunun Dilovası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden plastik masa ve sandalye yüklü B.K, yönetimindeki TRK 826 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek A.Ö. yönetimindeki 34 PLK 403 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından TIR devrilirken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü B.K. yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü A.Ö. ile yolcu olarak bulunan S.A.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        REKLAM

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var
        Trump: İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa

        Benzer Haberler

        TOSFED 2026 Extreme Kupası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı
        TOSFED 2026 Extreme Kupası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı
        Nöbet sırasında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
        Nöbet sırasında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
        Kocaeli'de kadın muhtarlara yönelik iklim değişikliği ve sıfır atık seminer...
        Kocaeli'de kadın muhtarlara yönelik iklim değişikliği ve sıfır atık seminer...
        Aile geçmişini araştırırken sadrazam torunu çıktı: "Çeşme'nin üçte ikisi bi...
        Aile geçmişini araştırırken sadrazam torunu çıktı: "Çeşme'nin üçte ikisi bi...
        Kadın muhtarlara sıfır atık eğitimi
        Kadın muhtarlara sıfır atık eğitimi
        Çayırovalılar kendi teraryumlarını tasarladı
        Çayırovalılar kendi teraryumlarını tasarladı