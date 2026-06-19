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        Savunma Sanayii Başkanı Görgün Kocaeli'de laboratuvar ve test merkezi açılışına katıldı

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde kurulan Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı ile TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi'nin açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün Kocaeli'de laboratuvar ve test merkezi açılışına katıldı

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde kurulan Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı ile TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi'nin açılışını yaptı.

        Görgün, GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde, GTÜ'nün kurulduğu günden itibaren ülkenin ve akademik insan kaynağının gelişimine katkı sağladığını söyledi.

        Açılışını yaptıkları laboratuvar ve test merkezinin önemine değinen Görgün, ülkede savunma sanayi çalışmalarının yüksek uyum ve koordinasyon içinde 7 gün 24 saat devam ettiğini dile getirdi.

        Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin, sektöre verdiği destek ve güvenin ortada olduğunu vurgulayarak, "Bunun kıymetini bilen ülkemizin kıymetli akademisyenleri, gençleri, ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

        Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ürünlerin uluslararası anlamda tercih edilmesinin doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu söyleyen Görgün, 4 binin üzerindeki şirket ve 150 bine yaklaşan profesyonel çalışanla bu ürünleri geliştirmeye, yenilikler katmaya devam ettiklerini belirtti.

        Görgün, Türkiye'nin savunma sanayi alanında 185 ülkeye ürün ihraç eden bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada açılışını yaptığımız bu iki laboratuvar, uygulama alanları ve sonuçları itibarıyla rekabet içinde olduğumuz birçok ülkeyle bizi ön plana çıkaracak birçok sonucu elde etmek üzere çok anlamlı altyapılar." ifadesini kullandı.

        - "Geleceğin dünyasında 'biz de varız' dememizi sağlayacak stratejik teknolojiler bu laboratuvarda filizlenecek"

        GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da üniversitenin her zaman bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, ona yön veren ana araştırma ekosistemi kurmayı hedeflediğini belirterek, bugün ASELSAN'ın katkılarıyla kapılarını açtıkları Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'nın bu hedefin en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

        Fizikten elektroniğe kadar çok geniş, disiplinler arası köprü kurduklarını dile getiren Mantar, "Kuantum radardan güvenli haberleşmeye, dolanık foton tabanlı algılamadan hibrit kuantum sistemlerine kadar geleceğin dünyasında 'biz de varız' dememizi sağlayacak stratejik teknolojiler bu laboratuvarda filizlenecek, ulusal ve uluslararası ölçekte çekim merkezi olacaktır." diye konuştu.

        Mantar, TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi'nin de havacılık ve savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddialarının en kritik kalelerinden biri olacağını belirterek, "Bir motoru tasarlamak ne kadar kritikse onun en zorlu ve kritik sistemlerini yerinde, yerli imkanlarla doğrulamak, nitelikli süreçlerini kendi topraklarında yürütmek de o kadar hayatidir. Bu merkezde devreye alınacak altyapı sayesinde motorlarımız gerçek çalışma senaryolarında en ağır performans ve dayanım testlerinden geçecektir." dedi.

        Mantar, üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel ve en verimli örneklerinden biri olan bu ortak açılışın, Milli Teknoloji Hamlesi'ne ivme katacağına yürekten inandığını da sözlerine ekledi.

        TRMOTOR Alt Sistemler Direktörü Serdar Aksoy ise burada sadece bir test merkezi kurmadıklarını, üniversitedeki hem öğrenciler hem akademisyenlerle yaklaşık 2 yıldır önemli işbirliği yaptıklarını dile getirerek, "Üniversite hocalarımız bizlere hem danışmanlık veriyorlar hem ortak projeler yapıyoruz. Aynı zamanda üniversite öğrencilerimizle aday mühendislik ve stajyer programlarında birlikte çalışıyoruz. Birçok arkadaşımız da şu anda aday mühendislik programlarını başarıyla tamamladılar ve ekibimize katıldılar." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından GTÜ Rektörü Mantar ve TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Görgün'e TF35000 Turbofan Motoru'nun resmedildiği tabloyu hediye etti.

        Daha sonra Görgün ve protokol üyeleri, laboratuvar ve test merkezini gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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