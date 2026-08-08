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        Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in 93 yaşında vefat eden annesi Aynur Güven'in cenazesi, Kocaeli'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in 93 yaşında vefat eden annesi Aynur Güven'in cenazesi, Kocaeli'de defnedildi.

        Aynur Güven'in cenazesi, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Hacı Tahir Kavala Camisi'ne getirildi.

        Cenaze törenine, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile kültür ve sanat camiasından isimler katıldı.

        Birol Güven, törende taziyeleri kabul etti.

        Öğle vakti kılınan namazın ardından Aynur Güven'in cenazesi, Darıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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