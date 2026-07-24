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        Su sporlarındaki başarılar Türkiye'yi dünyada söz sahibi yaptı

        CEM ALİ KUŞ - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, sualtı sporlarında dünyanın söz sahibi ülkeleri arasında yer aldıklarını ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkat çektiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Su sporlarındaki başarılar Türkiye'yi dünyada söz sahibi yaptı

        CEM ALİ KUŞ - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, sualtı sporlarında dünyanın söz sahibi ülkeleri arasında yer aldıklarını ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkat çektiklerini söyledi.


        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nı takip eden Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sualtı hokeyinde dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldıklarını ifade etti.

        Son Avrupa şampiyonu olarak dünya şampiyonluğunu da hedeflediklerini belirten Sağlam, "Daha önce Türkiye'de Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası düzenlendi. Burada 3. olmuştuk. Şu anda Dünya Şampiyonası düzenleniyor. Zıpkınla balık avında Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Sualtı görüntülemesinde ferdi olarak dünya şampiyonu, takım olarak dünya ikinciliği elde ettik." diye konuştu.




        - "Her şey hakkaniyet çerçevesinde kalınca da istediğimiz sonuçlara eriştik"

        Sağlam, "Türkiye, ilk kez dünya konfederasyonunda yönetim kurulu düzeyinde temsil ediliyor. Türkiye olarak gerçekten sualtı sporlarında söz sahibiyiz. Dikkat çeken bir ülkeyiz." dedi.

        Teknik heyet ve sporcuların çok çalıştığını ve istedikleri sonucu almaya "bir karış" uzaklıkta olduklarını dile getiren Sağlam, milli takımın kurulması, teknik kadroların ve yeterli bütçenin oluşturulması ile doğru sporcuların seçiminde hakkaniyet çerçevesinde kalınmasının önemli olduğunu vurguladı.

        İki yıldır görevde olduklarını belirten Sağlam, bu süreçte yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Çok ciddi paralar harcandı. Tabii her şey hakkaniyet çerçevesinde kalınca da istediğimiz sonuçlara eriştik. Hem federasyon hem teknik heyet hem de milli takım antrenörleriyle sporcular bu iş için büyük emek verdi. Birkaç gün içerisinde de bu sonuç netleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.




        - "Hedefimiz, Türkiye'deki her aileden birini en azından bu işle tanıştırmak"

        Sağlam, 19 ve 24 yaş gruplarında hem kadınlarda hem de erkeklerde, beklenmedik bir durum yaşanmaması halinde şampiyon olacaklarına inandıklarını ve bu konuda iddialı olduklarını dile getirdi.

        Türkiye'nin adını daha önce bilmeyen birçok kişinin artık Türkiye'nin farklı bölgelerine gelip dalış yapmak istediğini belirten Sağlam, "Türkiye'nin sözü dalış ve sportif alanda dinlenir hale geldi. Hedefimiz, içimizden birilerinin çıkıp Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun başkanı olması. Bunun daha üstü yok. İnşallah bu hedeflerin gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Artık içimizden birilerinin bu sporu yönetmesi için tüm gayretimizle taşın altına elimizi koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sağlam, Türkiye'de her aileden birinin sualtı sporlarıyla tanışması için çok ciddi projeler yaptıklarına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sualtı sporlarına ilgi yüzde 1 bile değil. 3 tarafı denizlerle çevrili ve iç suları inanılmaz olan bir ülkeyiz. Bu talebi en alt basamak olan ilkokul seviyesine kadar indirmeyi başarabilirsek Türkiye'deki denizlerde boğulma oranını da çok ciddi şekilde düşürürüz. Denizi korumayı da yükseltiriz. Hedefimiz, Türkiye'deki her aileden birini en azından bu işle tanıştırmak."

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