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        Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Büyük Kadınlar Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 18:11 Güncelleme:
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        Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Büyük Kadınlar Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen organizasyonda, 20 spor kulübünden 18 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 24 takım mücadele etti.


        Büyük erkeklerde Antalya Sualtı Sporları Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Derin Ege Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

        Büyük kadınlarda ise Federasyon Kupası'nı Deniz Yıldızları Spor Kulübü kazanırken, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

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