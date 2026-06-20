Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Tarımsal atıklardan üretilen biyokompozit ürünlerle çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor

        Tarımsal atıklardan üretilen biyokompozit ürünlerle çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor

        TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de tarımsal atıklardan biyokompozit ürünler üreten firma, hem ekonomik fayda sağlıyor hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Tarımsal atıklardan üretilen biyokompozit ürünlerle çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor

        TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de tarımsal atıklardan biyokompozit ürünler üreten firma, hem ekonomik fayda sağlıyor hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.

        Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren Biogranul firması, plastik atıkların çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik üretim modeli geliştirmek için çalışma başlattı.

        İki yılı AR-GE olmak üzere 5 yıllık çalışmanın ardından tarımsal atıkları ekonomiye kazandıran ve sıfır atık hedefine katkı sağlayan, tamamen yerli kaynaklara dayalı üretim modeli geliştirilerek seri üretime geçildi.

        Fındık, ceviz ve badem kabukları, kayısı, hurma ve zeytin çekirdekleri, mısır koçanı ile çay atıkları, firmanın üretim hattında un formuna getirilerek geliştirilen formülasyonla şekillendirilerek tabak, bardak ve kahve altlığı gibi biyokompozit ürünlere dönüştürülüyor.

        Kimyasal ve plastik kullanmadan üretim yapan firma, aylık yaklaşık 200-250 ton tarımsal atığın işlenmesiyle üretilen ürünlerin tamamını, uluslararası gıdaya uygunluk sertifikasının alınmasının ardından Japonya, Fransa ve İngiltere'ye göndermeye başladı, Hollanda ve Suudi Arabistan ile ihracat aşamasına geldi.

        Ayda 1,5 milyon adet üretim kapasitesi bulunan firma, üretim tesislerini Türkiye'nin farklı bölgelerine yaymayı hedefliyor.

        - "Üretimimizin tamamını yurt dışı pazarına satıyoruz"

        Firmanın kurucularından Erkan Sözlü, AA muhabirine, plastik atıkların dünya genelinde önemli çevre sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

        Bu soruna alternatif üretmek amacıyla tarımsal atıkları değerlendirmeye başladıklarını belirten Sözlü, fındık, ceviz ve badem kabuğu, kayısı ve zeytin çekirdeği ve çay atıkları gibi ürünleri biyokompozit hammaddeye dönüştürdüklerini kaydetti.

        Sözlü, üretimde tamamen yerli kaynakları kullandıklarını, tarımsal atıkların dönemsel bulunabilirliğine göre üretim planlaması yaptıklarını anlatarak, ürünlerinin köpük ya da plastik tabak gibi olmadığını, tek kullanımlıktan öte tekrar kullanılabildiğini, plastik ve kimyasal içermediği için mikrodalga ve fırına girme özelliği bulunduğunu ifade etti.

        Bazı firmaların yüzde 50 plastik, yüzde 50 ağaç tozuyla üretim yaptığını dile getiren Sözlü, "Bu ürünleri doğaya attığınızda içinde plastik olduğu için bunları hayvanlar yediğinde yaşamını kaybediyor. Bizimkilerde böyle bir sorun yok gerçekten plastik içermediği için. Yüzde 100 doğa dostu." dedi.

        Sözlü, ihracat yaptıkları ülkelerden ortak üretim ve işbirliği teklifleri aldıklarından bahsederek, şöyle devam etti:

        "Hollanda tarımsal bir ülke olduğu için orada üretim yapmakla ilgili bizimle görüşmek istiyorlar. Fransa'da devlet düzeyinde görüşmelerimiz var. Onlar da günlük 3-4 ton arası kahve atığı olduğu için bunlardan ambalaj kabı yapılmasına yönelik bizimle görüşmek istiyorlar. Suudi Arabistan'dan da hurma çekirdeklerinden tabak istiyorlar. Japonya'da plastik 2 ay önce komple yasaklandı. Plastik ve plastik ürünler komple kısıtlandığı için şu an en aktif pazarımız."

        Türkiye'nin tarımsal üretim çeşitliliğinin önemli potansiyel sunduğunu dile getiren Sözlü, Ege'de, Malatya'da ya da hammaddenin yoğun olduğu farklı şehirlerde üretim tesisleri kurulabileceğini, tarımsal atıkları bulundukları bölgelerde işleyerek hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de istihdam oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        - "Plastik bazlı birçok ürünün biyokompozit alternatifini geliştirebilecek altyapı oluştu"

        Firmanın ortaklarından Burak Sever de geliştirilen üretim sistemine ilişkin makine ve ürün patentlerinin kendilerine ait olduğunu belirtti.

        Farklı sektörlerden talepler aldıklarını dile getiren Sever, "Paket servis ürünleri, kahve altlıkları, bardaklar ve bitki kaplarının yanı sıra medikal ürünler ile otomotiv sektöründe kullanılabilecek bazı parçalar için de talepler geliyor. Plastik bazlı birçok ürünün biyokompozit alternatifini geliştirebilecek bir altyapı oluştu." dedi.

        Sever, sıfır atık yaklaşımıyla tarımsal atıkları yeniden üretim sürecine kazandırmayı hedeflediklerini anlatarak, yerli teknolojiyle geliştirilen bu modelin hem çevre hem de ekonomi açısından yeni fırsatlar oluşturabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Doğru duruşun püf noktaları anlatıldı
        Doğru duruşun püf noktaları anlatıldı
        Üniversite yoluna iddialı çıktı: "İlk bine gireceğim"
        Üniversite yoluna iddialı çıktı: "İlk bine gireceğim"
        Motosiklet ile çarpışan otomobil takla atarak ters döndü: 1'i ağır 4 yaralı
        Motosiklet ile çarpışan otomobil takla atarak ters döndü: 1'i ağır 4 yaralı
        Kepçe doğalgaz hattına zarar verdi: Facianın eşiğinden dönüldü
        Kepçe doğalgaz hattına zarar verdi: Facianın eşiğinden dönüldü
        Kocaeli'de tefecilik operasyonu: 11 tutuklama (2)
        Kocaeli'de tefecilik operasyonu: 11 tutuklama (2)
        Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
        Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı